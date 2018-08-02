Нехватка украинских рабочих может обвалить темпы роста польского ВВП

Об этом говорится в отчете "Отношение граждан Украины к польскому рынку труда", подготовленного Work Service, пишет Dziennik.

Восемь из десяти украинцев в Польше довольны условиями труда и готовы рекомендовать работу в этой стране своим близким и знакомым, следует из доклада.

Главная мотивация украинцев по эмиграции в Польшу — это размер зарплаты. Однако почти две трети респондентов заявили, что выполняют работу ниже своей квалификации. При этом 59% опрошенных не исключают, что уедут из Польши, если для них откроют немецкий рынок труда. Лишь 6% совсем отвергают такую возможность.

Несмотря на то, что сейчас Польша является главным направлением поиска работы для украинцев, эта тенденция может потерять силу, опасаются польские работодатели.

Существует огромная опасность для польской экономики, что в случае такого сценария всего за несколько месяцев в Польше увеличится нехватка рабочих рук с 150 тысяч до более 500 тысяч. А это может негативно повлиять на темп роста ВВП.

Как сообщал "УРА-Информ", сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. Так, в 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году.