11:15 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ в четверг вновь объявил аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины в четверг, 2 августа, объявил аукцион по продаже валюты.

НБУ в четверг вновь объявил аукцион по продаже валюты

При этом регулятор увеличил заявку до 100 миллионов долларов. Как сказано веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30.

Во время предыдущего аукциона, который состоялся 31 июля, НБУ удовлетворил 14 заявок на общую сумму 28,1 миллионов долларов.

В целом на аукцион объемом до 50 миллионов долларов было подано 23 заявки на общую сумму 46,7 миллионов долларов по курсу от 26,8 гривен за доллар до 26,88 грривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8611 гривен за доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны. Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.


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