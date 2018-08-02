Нацбанк на четверг опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 2 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2696.2130 грн;
100 евро - 3153,4907 грн;
10 российских рублей - 4,3090 грн.
При этом регулятор установил на 2 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1059.943903;
Серебро - 13.375545;
Платина - 720.354443;
Палладий - 804.439150.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 1 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2 686,6717 грн;
100 евро - 3 153,0779 грн;
10 российских рублей - 4,3090 грн.
Как сообща УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.
Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.