Нацбанк на четверг опустил курс гривны

100 долл - 2696.2130 грн;

100 евро - 3153,4907 грн;

10 российских рублей - 4,3090 грн.

При этом регулятор установил на 2 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1059.943903;

Серебро - 13.375545;

Платина - 720.354443;

Палладий - 804.439150.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 1 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2 686,6717 грн;

100 евро - 3 153,0779 грн;

10 российских рублей - 4,3090 грн.

Как сообща УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.