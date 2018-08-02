Наличный доллар в четверг еще немного вырос

Наличный евро остался на прежнем уровне. Таким образом, сегодня доллар продавался по 27,15 гривен, а евро можно купить по 31,77 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,65 - 27,07, продажи 26,99 - 27,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9036, продажи - 27,1571 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,58, продажи - 31,55 - 32,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2474, продажи - 31,7798 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,241, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,954, продажи 4,341 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 1 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек. Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,10 гривен, а евро можно было купить по 31,77 гривен.