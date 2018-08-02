Мир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 год

Страны мира в 2018 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год, уже к 1 августа.
Это случилось быстрее, чем когда-либо ранее, поэтому именно на эту дату в текущем году выпадает День экологического долга.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Всемирного фонда дикой природы.
Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя эти ресурсы "в кредит".
С каждым годом этот срок наступает все раньше и раньше. В 2000 году эта черта была пройдена в начале октября, в 2013 году - 20 августа. К настоящему моменту человечество потребляет в среднем почти в два раза больше ресурсов, чем природа в состоянии восстановить.
Как сообщал "УРА-Информ", погодные аномалии, зафиксированные в Украине в последние годы, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата.