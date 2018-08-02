Минфин рассказал, сколько у него есть денег

Общая ликвидность ЕКС достаточная. В этом заверила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

В четверг утром она написала на своей страничке в Facebook, остатки на гривневом Едином казначейском счете действительно составили два миллиарда гривен, однако дополнительно на валютных счетах есть эквивалент 20,9 миллиардов, которые в стандартном отчете по ГКСУ на начало месяца не отображаются.

С учетом ежедневного плана августа Минфин не имел причин продавать валюту, - написала она.

Вместе с тем глава Минфина признала, что невыполнение запланированных на первый квартал текущего года 56 миллиардов гривен заимствований является причиной низкого уровня гривнегого ЕКС. Однако общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя, – добавила Оксана Маркарова.

Напомним как сообщал УРА-Информ, за последний месяц остатки на счету Государственного казначейства уменьшились на 78,8%. Такие данные в среду, 1 августа, опубликовала Государственная казначейская служба. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день сумма средств на едином казначейском счете составляет один миллиард 995 миллионов гривен. При этом, по состоянию на 1 июля на счету было девять миллиардов 388 миллионов гривен.