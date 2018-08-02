10:15 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200405:Polishuk

Минфин рассказал, сколько у него есть денег

Остатки на валютном Едином казначейском счете по состоянию на начало дня среды, 1 августа, составили в гривневом эквиваленте 20,9 миллиардов гривен.

Минфин рассказал, сколько у него есть денег

Общая ликвидность ЕКС достаточная. В этом заверила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

В четверг утром она написала на своей страничке в Facebook, остатки на гривневом Едином казначейском счете действительно составили два миллиарда гривен, однако дополнительно на валютных счетах есть эквивалент 20,9 миллиардов, которые в стандартном отчете по ГКСУ на начало месяца не отображаются.

С учетом ежедневного плана августа Минфин не имел причин продавать валюту, - написала она.

Вместе с тем глава Минфина признала, что невыполнение запланированных на первый квартал текущего года 56 миллиардов гривен заимствований является причиной низкого уровня гривнегого ЕКС. Однако общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя, – добавила Оксана Маркарова.

Напомним как сообщал УРА-Информ, за последний месяц остатки на счету Государственного казначейства уменьшились на 78,8%. Такие данные в среду, 1 августа, опубликовала Государственная казначейская служба. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день сумма средств на едином казначейском счете составляет один миллиард 995 миллионов гривен. При этом, по состоянию на 1 июля на счету было девять миллиардов 388 миллионов гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
В реках на западной Украине ожидается сильный подъем уровня воды Повысились мировые цены на нефть Эрдоган готов возобновить в Турции смертную казнь Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив