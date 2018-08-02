13:32 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Макарова назвала причины снижения гривневой ликвидности

Главной причиной снижения гривневой ликвидности стали недовыполнение по внешним заимствованиям в размере 56 миллиардов гривен, которые были предусмотрены на первый квартал, а также не замещение их внутренними.

Макарова назвала причины снижения гривневой ликвидности

Об этом в четверг, 2 августа, рассказала журналистам исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. Среди других факторов низкой ликвидности она назвала уменьшение поступлений от приватизации и отсрочку большей части дивидендов со стороны "Нафтогаз Украины" на вторую половину года.

Министерство финансов активно работает над увеличением заимствований на внутреннем рынке, а также над дополнительными источниками финансирования, такими как досрочное погашение от Фонда гарантирования и других. Кроме того, на фоне продолжения выполнения государственного бюджета по доходам, дополнительное пополнение ликвидности поступит в виде части прибыли НБУ, прибыли Нафтогаза в размере 17,2 миллиардов гривен и перевыполнение по местным бюджетам, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Макаровой остатки на валютном Едином казначейском счете по состоянию на начало дня среды, 1 августа, составили в гривневом эквиваленте 20,9 миллиардов гривен. Общая ликвидность ЕКС достаточная, - заверила исполняющий обязанности министра финансов.


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