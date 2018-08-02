Купол Верховной Рады отреставрируют за семь миллионов гривен

Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии. Стоимость работ обойдется в семь миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Аппарата парламента, ремонт был запланирован еще в 2013 году, но он не состоялся из-за событий на Майдане. В 2017 году "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию на реставрацию купола.

По словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Рады Виктора Яремчука, по надпись сварочного устройства на стальном листе кровли видно, что последний раз ремонт производится в 1973 году.

По результатам открытых торгов, которые прошли в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", был заключен соответствующий договор.

Общая стоимость контракта составляет 7000,061 гриве, что меньше экспертной оценки на полмиллиона гривен, - пояснил он, добавив, что работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года.

В пресс-службе заверили, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Сейчас купол Верховной рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре Рада выделила 1,3 миллионов гривен на перенос экспозиции "Знамя Украины" со второго на первый этаж.