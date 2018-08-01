13:57 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За месяц остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 80%

За последний месяц остатки на счету Государственного казначейства уменьшились на 78,8%.

За месяц остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 80%

Такие данные в среду, 1 августа, опубликовала Государственная казначейская служба. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день сумма средств на едином казначейском счете составляет один миллиард 995 миллионов гривен.

При этом, по состоянию на 1 июля на счету было девять миллиардов 388 миллионов гривен.

Таким образом, за месяц остатки уменьшились на семь миллиардов 393 миллионов гривен или на 78,8%.

Напомним, в первом полугодии государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам первых шести месяцев текущего года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,78 миллиардов гривен. За аналогичный период прошлого года этот показатель был с профицитом в 29,04 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник утром, 30 июля, опубликовала Государственная казначейская служба. По данным Госказначейства, дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 12,98 миллиардов гривен. При этом в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета оценивался в 1,7 миллиардов гривен.


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