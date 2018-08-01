В Украине зарегистрировано 1,3 миллионов пенсионеров-переселенцев

Почти миллион из них зарегистрировались в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Об этом рассказали журналистам РБК-Украина в среду, 1 августа, в Пенсионном фонде Украины.

В частности, по данным ведомства, средний размер пенсии на востоке Украины составляет 3-3,4 тысячи гривен в месяц, соответственно, на пенсионные выплаты этой категории государство тратит примерно четыре миллиарда гривен.

В ПФ также пояснили, что проблемы с выплатами возникают, когда пенсионеры возвращаются на не подконтрольную Украине территорию и находятся там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц, и как следствие, не могут претендовать на пенсии. Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной территории, - рассказали в Фонде, добавив, что они точно не знают сколько пенсионеров попали под действие этой нормы закона, сославшись на то, что такая информация - компетенция Минсоцполитики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне были задержки с выплатой пенсий.

Они были связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.