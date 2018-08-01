Украина подготовит претензию к России об ущербе из-за оккупации Крыма и Донбасса, - Порошенко

Как написал в среду утром, 1 августа, на своей страничке в Facebook глава государства, вооруженная агрессия России приносит Украине как человеческие потери, так и разрушение экономического потенциала оккупированных территорий. Кроме того, уничтожается инфраструктура и предприятия.

Мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, - подчеркнул Порошенко, добавив, что он уже дал поручение правительству сформировать для этого соответствующий орган.

Он предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым в январе 2018 года. Там четко подтверждается приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным, - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу для внедрения еще более жестких санкций против Российской Федерации. В частности, глава государства считает, что после того, как Совет Европейского союза ввел санкции против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму, санкции должны быть усилены и со стороны Украины.