11:59 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ситуация с обеспечением газом киевских ТЭЦ стабилизировалась

В среду, 1 августа, в украинской столице полностью стабилизирована ситуация с обеспечением газом тепловых электростанций.

Ситуация с обеспечением газом киевских ТЭЦ стабилизировалась

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Как отмечается, Киевская городская администрация закупила все необходимые объемы газа у одного из частных украинских поставщиков. По предварительной информации, соответствующие объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации на некоторое время. В частности,  до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ, связанными с этими объектами.

Напомним, глава украинского государства Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Киева просят Кабинет министров помочь решить проблему с нежеланием руководства "Нафтогаза Украины" подписывать соглашение о поставке столице газа.


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