07:59 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Швеция намерена выделить Украине дополнительно 380 тысяч долларов в поддержку реформ

В среду, 1 августа текущего года, правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ.

Швеция намерена выделить Украине дополнительно 380 тысяч долларов в поддержку реформ

Деньги пойдут для украинского объединения общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" на 12 месяцев. По мнению посольства, это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на слова представителя посольства Швеции организация успела себя зарекомендовать, как надежный партнер и продемонстрировала эффективную модель сотрудничества власти и общественности в технологии демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

За следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США положительно оценили прогресс во внедрении реформ в Украине. В частности, Волкер отметил прогресс в реформе образования и медицины в Украине, а также подчеркнул прогресс в судебной реформе.


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