Швеция намерена выделить Украине дополнительно 380 тысяч долларов в поддержку реформ

Деньги пойдут для украинского объединения общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" на 12 месяцев. По мнению посольства, это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на слова представителя посольства Швеции организация успела себя зарекомендовать, как надежный партнер и продемонстрировала эффективную модель сотрудничества власти и общественности в технологии демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

За следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США положительно оценили прогресс во внедрении реформ в Украине. В частности, Волкер отметил прогресс в реформе образования и медицины в Украине, а также подчеркнул прогресс в судебной реформе.