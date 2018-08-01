Президент Украины рассказал об экспорте украинских товаров в Канаду

По словам Порошенко, ровно год назад вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Заключение соглашения имело положительные результаты - по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

К примеру, за первые пять месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года, отметил президент.

"Канада – не только один из ведущих торговых партнеров, но и добрый друг Украины", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за первый квартал текущего 2018 года экспорт украинской продукции в Европейский Союз стал выше уровня импорта на 27,5 млн долларов.