20:05 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ с 1 августа начал рассчитывать курс гривны по-новому

В среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

НБУ с 1 августа начал рассчитывать курс гривны по-новому

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.

С сегодняшнего дня также меняется способ отображения курса на официальном сайте НБУ. Так, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12 часов дня, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

Обновленный официальный курс гривны будет публиковаться в четыре часа дня и в шесть часов вечер. В это время будет появляться официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам.

НБУ будет публиковать официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме того, НБУ прекращает публикацию оперативного состояния межбанка. Архив данных по оперативному состояния межбанковского валютного рынка к 31.07.2018 находится в разделе "Статистика", "Статистика внешнего сектора".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нацбанке заявили, что не намерен в ближайшее время выпускат банкноты новых номиналов.


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