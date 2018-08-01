07:00 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200289:Polishuk

Нацбанк на среду опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 1 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду опустил курс гривны

100 долл - 2 686,6717 грн;

100 евро - 3 153,0779 грн;

10 российских рублей - 4,3090 грн.

При этом регулятор установил на 1 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1051.207421;

Серебро - 13.208361;

Платина - 713.105800;

Палладий - 799.986014.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 31 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2675,5214 грн;

100 евро - 3126,0792 грн;

10 российских рублей - 4,2617 грн.

Как сообща УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.


Поделиться
Читайте также:
 
Как законно минимизировать налоги? Украинец Балух решил продолжать голодовку Убийцу участника АТО Олешко задержали В Украине появились новые автомобильные номера
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив