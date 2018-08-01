Нацбанк на среду опустил курс гривны

100 долл - 2 686,6717 грн;

100 евро - 3 153,0779 грн;

10 российских рублей - 4,3090 грн.

При этом регулятор установил на 1 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1051.207421;

Серебро - 13.208361;

Платина - 713.105800;

Палладий - 799.986014.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 31 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2675,5214 грн;

100 евро - 3126,0792 грн;

10 российских рублей - 4,2617 грн.

Как сообща УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.