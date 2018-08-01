Нацбанк на среду опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 1 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2 686,6717 грн;
100 евро - 3 153,0779 грн;
10 российских рублей - 4,3090 грн.
При этом регулятор установил на 1 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1051.207421;
Серебро - 13.208361;
Платина - 713.105800;
Палладий - 799.986014.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 31 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2675,5214 грн;
100 евро - 3126,0792 грн;
10 российских рублей - 4,2617 грн.
Как сообща УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.
Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.