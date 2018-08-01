11:43 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР собирается предоставить "Нафтогазу" до 100 млн долларов на закупку газа

Представители Европейского банка реконструкции и развития планируют предоставить НАК "Нафтогаз Украины" до 100 млн долларов финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на 250 млн долларов.

ЕБРР собирается предоставить

Такое решение было принято по результатам заседания совета директоров банка, которое состоится пятого сентября 2018 года.

По предварительной информации, деньги предоставляются под закупку компанией газа в летний период.

Также в сообщении пресс-службы ЕБРР говорится о том, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство утвердило график выплаты НАК "Нафтогаз Украины" нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет. Таким образом, "Нафтогаз" в июле-сентябре должен направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8 млрд 99,284 млн грн, в декабре - еще 8 млрд 99,284 млн грн.


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