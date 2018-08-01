12:32 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в среду в обменниках превысил 27 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 1 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек.

Доллар в среду в обменниках превысил 27 гривен

Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,10 гривен, а евро можно купить по 31,77 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 26,96, продажи 26,95 - 27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8282, продажи - 27,1002 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,51, продажи - 31,45 - 32,31 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2420, продажи - 31,7751 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,250, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,936, продажи 4,348 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 31 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на шесть копеек. Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,98 гривен, а евро можно было купить по 31,67 гривен .


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