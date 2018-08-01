12:13 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Авиазавод "Антонов" выпустит новые самолеты уже в следующем году

Предприятие "Антонов" после заключения соглашения с подразделением Boeing - Aviall планирует выпуск первых самолетов АН-158 в 2019 году.

Авиазавод

Об этом сообщил президент компании Александр Донец в интервью для 112.ua. 

По его словам, одним из ключевых моментов сделки является то, что Aviall будет участвовать в обеспечении послепродажной технической поддержки. Так что теперь компании, которые будут использовать украинские самолеты, смогут получить их в любое время и в любой точке мира. 

Согласно подписанному контракту "Антонов" должен создать специальный склад территории предприятия, а Aviall обеспечит поставку деталей, которые необходимы для изготовления самолетов "АН", через собственную логистическую сеть.

Стоит отметить, что ранее часть деталей "Антонов" заказывал в России. Так что сделка с Boeing - Aviall полностью исключила из процесса изготовления страну-агрессора.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178. Порошенко добавил, что транспортный самолет Ан-178 - разработка инженеров предприятия "Антонов" и 78% комплектующих для самолета производятся в Украине.


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