Авиазавод "Антонов" выпустит новые самолеты уже в следующем году

Об этом сообщил президент компании Александр Донец в интервью для 112.ua.

По его словам, одним из ключевых моментов сделки является то, что Aviall будет участвовать в обеспечении послепродажной технической поддержки. Так что теперь компании, которые будут использовать украинские самолеты, смогут получить их в любое время и в любой точке мира.

Согласно подписанному контракту "Антонов" должен создать специальный склад территории предприятия, а Aviall обеспечит поставку деталей, которые необходимы для изготовления самолетов "АН", через собственную логистическую сеть.

Стоит отметить, что ранее часть деталей "Антонов" заказывал в России. Так что сделка с Boeing - Aviall полностью исключила из процесса изготовления страну-агрессора.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178. Порошенко добавил, что транспортный самолет Ан-178 - разработка инженеров предприятия "Антонов" и 78% комплектующих для самолета производятся в Украине.