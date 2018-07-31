15:31 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Завтра "Vodafone" повысит тарифы на мобильную связь в два раза

С первого августа "Vodafone Украина" повысит тарифы для корпоративных абонентов в полтора-два раза, больше всего стоимость абонплаты вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифами.

Завтра

Об этом оператор сообщает на своем официальном сайте. 

Так, мобильный оператор переведет корпоративных абонентов на новые тарифные планы, закрыв при этом 18 тарифных планов для корпоративных абонентов.

В частности оператор закрывает две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в 2 раза. Например, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 гривен, а абонентам с тарифов "Офис 50" - 110 гривен.

Также "Vodafone Украина" закроет тарифы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Абонентам, которые пользовались недорогими тарифами "Смарт Офис 20/40/60". С 1 августа придется платить значительно больше: 40 грн, 70 грн и 120 грн соответственно.

Для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров одобрил распоряжение по повышению качества услуг мобильной связи. Такое решение приняли на заседании правительства. Как отметил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом в основном люди жалуются на цены, отсутствие покрытия и некачественную связь.


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