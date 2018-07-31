Завтра "Vodafone" повысит тарифы на мобильную связь в два раза

Об этом оператор сообщает на своем официальном сайте.

Так, мобильный оператор переведет корпоративных абонентов на новые тарифные планы, закрыв при этом 18 тарифных планов для корпоративных абонентов.

В частности оператор закрывает две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в 2 раза. Например, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 гривен, а абонентам с тарифов "Офис 50" - 110 гривен.

Также "Vodafone Украина" закроет тарифы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Абонентам, которые пользовались недорогими тарифами "Смарт Офис 20/40/60". С 1 августа придется платить значительно больше: 40 грн, 70 грн и 120 грн соответственно.

Для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров одобрил распоряжение по повышению качества услуг мобильной связи. Такое решение приняли на заседании правительства. Как отметил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом в основном люди жалуются на цены, отсутствие покрытия и некачественную связь.