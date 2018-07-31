Вакуумный поезд могут запустить в Украине уже через пять лет

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам чиновника, запуск нового вида транспорта может состояться через три-пять лет после запуска первой ветки Hyperloop, который запланирован на 2020 год в Арабских эмиратах.

Основной задачей этого поезда Омелян видит запуск прямого транспортного сообщения между Балтийским и Черным морями.

Как сообщал "УРА-Информ", со среды, 1 августа в Киеве временно закроют движение транспорта по улице Леонтовича. Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом.