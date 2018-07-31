12:10 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вакуумный поезд могут запустить в Украине уже через пять лет

Первые поезда сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop могут быть запущены в Украине в 2023-2025 годах.

Вакуумный поезд могут запустить в Украине уже через пять лет

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам чиновника, запуск нового вида транспорта может состояться через три-пять лет после запуска первой ветки Hyperloop, который запланирован на 2020 год в Арабских эмиратах.

Основной задачей этого поезда Омелян видит запуск прямого транспортного сообщения между Балтийским и Черным морями.

Как сообщал "УРА-Информ", со среды, 1 августа в Киеве временно закроют движение транспорта по улице Леонтовича. Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом.


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