В Украине зафиксировали факт отмывания денег

Об этом сообщает НВ.

Отмечается, что Госфинмониторинг активно работает над расследованием отмывания средств, которые получали в результате коррупционных действий, хищения государственных средств, имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, и другими должностными лицами связанными с ними.

В общем, Госфинмониторинг за первое полугодие текущего года передал правоохранителям 133 таких материала. Общая сумма финансовых операций составляет 276,5 млрд. грн.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины выдвинула подозрение экс-заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. В данный момент она уволена с должности заместителя главы Государственной миграционной службы Украины. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного нарушения по статье за получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение. Фигурантке дела грозит мера пресечения в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права поседать определенные посты или заниматься некоторой деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.