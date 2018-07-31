В Одесской области построили две солнечных электростанции

Об этом сообщает областной департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции, который выдал сертификаты о готовности объектов к ипользованию.

Отмечается, что в селе Яровое Тарутинского района завершена первая очередь строительства СЭС "Яровое". Мощность электростанции составляет более четырех тысяч кВт.

В Сергеевке Белгород-Днестровского горсовета ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 350 кВт.

Отметим, что в Одесской области уже функционирует больше десяти солнечных электростанций. Самая мощная расположена в Приозерном Килийского района. Ее мощность — 55 МВт.

Как сообщал "УРА-Информ", Фонд государственного имущества Украины в понедельник, 30 июля, провел первые конкурсы по определению инвестиционных советников для так называемой большой приватизации. Всего на первом этапе будут приватизированы три предприятия - "Одесский припортовый завод", "Президент Отель" и "Индар".