14:36 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Одесской области построили две солнечных электростанции

В Одесской области построили два объекта альтернативной энергетики. Речь идет о двух солнечных электростанциях.

В Одесской области построили две солнечных электростанции

Об этом сообщает областной департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции, который выдал сертификаты о готовности объектов к ипользованию.

Отмечается, что в селе Яровое Тарутинского района завершена первая очередь строительства СЭС "Яровое". Мощность электростанции составляет более четырех тысяч кВт.

В Сергеевке Белгород-Днестровского горсовета ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 350 кВт. 

Отметим, что в Одесской области уже функционирует больше десяти солнечных электростанций. Самая мощная расположена в Приозерном Килийского района. Ее мощность — 55 МВт.

Как сообщал "УРА-Информ", Фонд государственного имущества Украины в понедельник, 30 июля, провел первые конкурсы по определению инвестиционных советников для так называемой большой приватизации. Всего на первом этапе будут приватизированы три предприятия - "Одесский припортовый завод", "Президент Отель" и "Индар".


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