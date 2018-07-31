12:32 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко дал поручение ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу для внедрения еще более жестких санкций против Российской Федерации.

Порошенко дал поручение ужесточить санкции против России

В частности, глава государства считает, что после того, как Совет Европейского союза ввел санкции против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму, санкции должны быть усилены и со стороны Украины.

Как напасал во вторник, 31 июля, Порошенко в своем Twitter, он поручил МИДу усилить работу относительно дальнейшего ужесточения санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, которые связаны с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 июля 2018 года Европейский союз распространил действие своих санкций на ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые входят в санкционного списка США. Кроме того, под ограничения попали АО "Институт Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост" и АО "ВАД".


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