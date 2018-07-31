Порошенко дал поручение ужесточить санкции против России

В частности, глава государства считает, что после того, как Совет Европейского союза ввел санкции против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму, санкции должны быть усилены и со стороны Украины.

Как напасал во вторник, 31 июля, Порошенко в своем Twitter, он поручил МИДу усилить работу относительно дальнейшего ужесточения санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, которые связаны с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 июля 2018 года Европейский союз распространил действие своих санкций на ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые входят в санкционного списка США. Кроме того, под ограничения попали АО "Институт Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост" и АО "ВАД".