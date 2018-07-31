Наличный доллар во вторник вырос до 26,98 гривен

Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,98 гривен, а евро можно купить по 31,67 гривен .

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,20 - 26,89, продажи 26,85 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7272, продажи - 26,9868 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,41, продажи - 31,30 - 32,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1419, продажи - 31,6761 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,221, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,927, продажи 4,326 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 30 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро также потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,92 гривен, а евро можно было купить по 31,50 гривен.