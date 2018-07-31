17:50 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200281:roman_z

На рынках начнут проверять свинину на наличие чумы

На всех продовольственных рынках Украины проведут проверку мяса свинины на вирус африканской чумы свиней.

На рынках начнут проверять свинину на наличие чумы

О начале соответствующего исследования сообщили эксперты.

Мониторить АЧС будут студенты и преподаватели аграрных вузов - Сумского, Житомирского и Одесского. По словам вице-президента ассоциации Оксаны Юрченко, они будут отбирать образцы мясных туш у продавцов и анализировать их с помощью современного оборудования для диагностики АЧС в реальном времени.

По словам эксперта, отбор образцов с туш свиней на продовольственных рынках для мониторинга африканской чумы свиней - уникальное исследование не только для Украины. Ни одна АЧС-положительная страна еще такого не делала.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз и Продовольственная организация ООН (ФАО) готовы предоставить Украине финансовую помощь на борьбу с вирусом африканской чумы свиней.


Поделиться
Читайте также:
 
Медики подтвердили, что виновница ДТП в Харькове была под наркотиками В Киеве мужчина принес на обмен 2300 старых жетонов В Киеве ограничивают движение грузовиков Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив