На рынках начнут проверять свинину на наличие чумы

О начале соответствующего исследования сообщили эксперты.

Мониторить АЧС будут студенты и преподаватели аграрных вузов - Сумского, Житомирского и Одесского. По словам вице-президента ассоциации Оксаны Юрченко, они будут отбирать образцы мясных туш у продавцов и анализировать их с помощью современного оборудования для диагностики АЧС в реальном времени.

По словам эксперта, отбор образцов с туш свиней на продовольственных рынках для мониторинга африканской чумы свиней - уникальное исследование не только для Украины. Ни одна АЧС-положительная страна еще такого не делала.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз и Продовольственная организация ООН (ФАО) готовы предоставить Украине финансовую помощь на борьбу с вирусом африканской чумы свиней.