Минфин в первом полугодии привлек меньше долгов

Среди них 2,7 миллиардов гривен это внешний долг. Как сообщает во вторник, 31 июля, Государственная казначейская служба на официальном сайте, в рамках погашения госдолга Минфин выплатил 104,72 миллиардов гривен, в том числе по внешнему долгу - 23,76 миллиардов гривен.

Помимо этого ведомство выплатило 55,39 миллиардов гривен в счет обслуживания государственных обязательств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 2 триллиона гривен. За месяц госдолг увеличился на пять миллиардов гривен.

По оценкам Министерства финансов, госдолг к концу этого года не должен превысить 2,76 триллионов гривен.