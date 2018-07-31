10:36 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200234:Polishuk

Минфин в первом полугодии привлек меньше долгов

Министерство финансов Украины в первом полугодии привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,85 миллиардов гривен.

Минфин в первом полугодии привлек меньше долгов

Среди них 2,7 миллиардов гривен это внешний долг. Как сообщает во вторник, 31 июля, Государственная казначейская служба на официальном сайте, в рамках погашения госдолга Минфин выплатил 104,72 миллиардов гривен, в том числе по внешнему долгу - 23,76 миллиардов гривен.

Помимо этого ведомство выплатило 55,39 миллиардов гривен в счет обслуживания государственных обязательств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 2 триллиона гривен. За месяц госдолг увеличился на пять миллиардов гривен.

По оценкам Министерства финансов, госдолг к концу этого года не должен превысить 2,76 триллионов гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста Данилишин объяснил, почему падает курс гривны В Афганистане автобус с пассажирами подорвался на мине, есть жертвы Более миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив