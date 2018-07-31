22:15 31.07.2018 | Экономика | Новости
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Лукашенко отменил обязательную продажу части валютной выручки в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".

Лукашенко отменил обязательную продажу части валютной выручки в Беларуси

Решение принято "в целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности". Как сообщила пресс-служба главы государства, Лукашенко напомнил, что такой инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже.

Вместе с тем он был и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений.

Теперь, как ожидается, отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования, как ожидается, будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце прошлого года правительство Беларуси официально ввело в оборот цифровые валюты и токены, соответствующее положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой экономики".


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