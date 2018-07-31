Кабмин избрал советников для первых трех объектов большой приватизации

Всего на первом этапе будут приватизированы три предприятия - "Одесский припортовый завод", "Президент Отель" и "Индар". Как сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, ОПЗ завод будет готовить к приватизации компания Pericles Global Advisory, "Президент Отель" и "Индар" - "Конкорд Консалтинг", которая входит в группу "Конкорд Капитал".

Всего в списке так называемой большой приватизации на этот год - 23 объекта.

Теперь осталось выбрать советников для 19 предприятий и начать процесс их подготовки к приватизации, - пояснил он, добавив, что уже сегодня будут избраны советники для следующих трех предприятий - "Объединенная горно-химическая компания", "Завод Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская".

Саенко также подчеркнул, что приватизация этих предприятий, кроме одного, будет происходить по новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro.