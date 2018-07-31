Экспорт ягод в Евросоюз вырос почти на 60 процентов

Об этом пишет "Новое время".

Отечественные фермеры в разы увеличили экспорт выращенных ими свежих и замороженных ягод на внешние рынки. Основные поставки идут в Европу, где особой популярностью пользуются голубика, малина, черника и клюква. Основными продуктами в товарной структуре экспорта остаются грецкие орехи, замороженные ягоды, яблоки и груши.

Завоевывать европейский рынок фермерам помогает девальвация гривны. Украинские ягоды стали конкурентными в цене. И если в 2012-2013 годах страна в основном импортировала замороженную ягоду для переработки, то теперь развивается экспорт, который уже перерос импорт по объемам поставок.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн.