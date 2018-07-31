Данилишин объяснил, почему падает курс гривны

С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту, а с другой - дополнительный спрос вызвала гривна, которая поступила на рынок после возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. Такое мнение во вторник, 31 июля, на своей страничке в Facebook высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, анализ курсовой динамики гривны показывает, то ее определенное обесценивание накануне осени было характерным и в прошлые годы, в частности в 2014 и 2016 годах, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.

Усиление спроса на иностранную валюту определенным образом стимулировало активное распространение информации о девальвации гривны, в том числе неутешительных прогнозов. Такие прогнозы распространяются ежегодно и в большинстве случаев не реализуются, - пояснил глава Совета НБУ, добавив для предотвращения резких изменений обменного курса НБУ готов и выходит на валютный рынок с интервенциями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 31 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2675,5214 грн;

100 евро - 3126,0792 грн;

10 российских рублей - 4,2617 грн.