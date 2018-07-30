В Нацбанке сделали заявление о новых украинских деньгах

НБУ не намерен в ближайшее время выпускать банкноты новых номиналов.

Об этом заявил директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

По его словам, на сегодня НБУ считает, что тех номиналов банкнот, которые у нас есть, достаточно для проведения расчетов.

Финансист пояснил, что введение банкнот высших номиналов зависит от многих факторов, среди которых доходы населения, уровень цен, уровень развития безналичных расчетов. Сейчас эти факторы в норме. Поэтому 500 гривен - это последний номинал, который утвержден Нацбанком.

Как сообщал "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в понедельник, 30 июля 2018 года, наличный доллара по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро также потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,92 гривен, а евро можно купить по 31,50 гривен.