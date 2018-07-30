В июне долг по зарплате в Украине вырос на 6,3%

На сегодняшний день - это 2,7 миллиардов гривен. Такие данные в субботу, 28 июля, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, в июне задолженность по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и составила 1,56 миллиардов гривен.

Наибольший рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской области. Тут задолженность составляет 50,2%.

В Закарпатской области задолженность увеличилась на 21,1%, в Донецкой - на 18,3%, Запорожской - на 16,3%, Сумской - на 14,3%, Тернопольской - на 10,8%, Львовской - на 8,4%, Черновицкой - на 7,6%, Херсонской - на 7,1% и в городе Киеве - на 4,1%.

В то же время наибольшее сокращение задолженности по зарплате в прошлом месяце наблюдалось в Винницкой - на 20,7%, в Ровенской - на 8,5%, Николаевской - на 5%, Ивано-Франковской - на 4,5%) Кировоградской - на 2,3%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне наибольшую среднюю заработную плату зафиксировали в Донецкой области. Тут люди получали 9 774 гривен за месяц. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.