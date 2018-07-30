12:00 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина стала пригодной для выращивания экзотических фруктов

Юг Украины стал благоприятными для выращивания китайского финика и дынной груши.

Украина стала пригодной для выращивания экзотических фруктов

Ученые советуют фермерам приспосабливаться к изменениям в климате и осваивать новые виды.

К традиционным культурам, которые выращивают украинские фермеры, вскоре могут добавиться хурма, зизифус, гранат, физалис, азимина, пепино и многие другие "заморские" культуры. Ученые прогнозируют садоводам значительное расширение садов под непопулярные в Украине плоды из-за изменения климата, пишет "Инфоиндустрия".

Как отмечаю эксперты, за последние два десятка лет среднегодовая температура воздуха возросла почти на градус, а климатические зоны сместились на 250 километров с юга на север.

Поэтому южные области нашей страны станут удобными для выращивания экзотических фруктов и овощей.

Как заключают ученые, сельское хозяйство однозначно должно приспосабливаться к климатическим изменениям. Ведь один из шагов к процветанию предприятия и рентабельности производства - это переход на новые виды культур.

Как сообщал "УРА-Информ", исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала не переедать фруктов и овощей летом.


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