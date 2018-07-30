Об этом сообщают европейские газотранспортные операторы.

Как отмечается, ремонтные работы по графику должны были продлиться до утра 31 июля. Однако, не смотря на это, поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром 30 июля.

По словам европейских газотранспортных операторов, благодаря "Северному потоку" прокачивается около 170 млн кубометров газа в сутки. Поэтому, стоимость дополнительных товарных поставок за сверхплановые сутки может составить около 45 млн. долларов.

Стоит добавить, что профилактика на газопроводе, идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, сократила транзит через Украину, ресурсами ГТС которой Газпром пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей.

"За время ремонта было проведено техобслуживание механических узлов оборудования и проверка систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", когда в 2010 году политическая карьера депутата немецкой партии ХДС Фридберта Пфлюгера перестала развиваться, политик решил начать новую жизнь и посвятить себя науке. Будучи приглашенным профессором в Королевском колледже Лондона, он ратует теперь за газопровод "Северный поток-2", за что ему платит газовое лобби.