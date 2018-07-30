13:49 30.07.2018 | Экономика | Новости
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"Северный поток" заработал после ремонта на сутки раньше срока

В понельник, 30 июля, российский газопровод "Северный поток" возобновил свою роботу после плановых профилактических работ. В частности, которые длились почти две недели.

Об этом сообщают европейские газотранспортные операторы.

Как отмечается, ремонтные работы по графику должны были продлиться до утра 31 июля. Однако, не смотря на это, поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром 30 июля.

По словам европейских газотранспортных операторов, благодаря "Северному потоку" прокачивается около 170 млн кубометров газа в сутки. Поэтому, стоимость дополнительных товарных поставок за сверхплановые сутки может составить около 45 млн. долларов.

Стоит добавить, что профилактика на газопроводе, идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, сократила транзит через Украину, ресурсами ГТС которой Газпром пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей.

"За время ремонта было проведено техобслуживание механических узлов оборудования и проверка систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", когда в 2010 году политическая карьера депутата немецкой партии ХДС Фридберта Пфлюгера перестала развиваться, политик решил начать новую жизнь и посвятить себя науке. Будучи приглашенным профессором в Королевском колледже Лондона, он ратует теперь за газопровод "Северный поток-2", за что ему платит газовое лобби.


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