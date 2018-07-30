20:05 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о маркировке органической продукции

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 июля, подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Порошенко подписал закон о маркировке органической продукции

Как сообщила пресс-служба главы государства, реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере производства и обращения органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции. Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом закон №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

За принятие документа проголосовало 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.


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