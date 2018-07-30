Полторак просит у Кабмина 4,5 миллиардов гривен для повышения зарплат военным

В связи с чем ведомство обратилось к правительству увеличить финансирования из госбюджета на сумму в 4,5 миллиардов гривен. Как сообщает пресс-центр ВСУ, соответствующее письмо за подписью главы оборонного ведомства Степана Полторака уже направлено премьер-министру Владимиру Гройсману.

В нем министр напоминает, что в начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране.

Однако, повышение социальных стандартов с 1 января 2017 года привело к ухудшению материального положения военнослужащих и спровоцировало отток военнослужащих.

По данным министерства, денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тысяч гривен при средней зарплате по стране 8,7 тысяч гривен.

В настоящее время "прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу до десяти тысяч гривен, а офицерскому составу - до 15,3 тысяч гривен, - пояснил Полторак в своем письме, добавив, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.

В министерстве также отметили, что с января по июнь уволилось 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тысяч должны уволиться до конца 2018 года.

Напомним, согласно госбюджету на 2018 год, на потребности Минобороны предусмотрено 86,58 миллиардов гривен. Из них 59,84 миллиардов пойдет на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск, 16,36 миллиардов - на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, 2,85 миллиардов - на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях и повышение их квалификации, 2,7 миллиардов - на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства, 2,39 миллиардов - на лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, 499,9 миллиардов - на руководство и военное управление ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, в июне наибольшую среднюю заработную плату зафиксировали в Донецкой области. Тут люди получали 9 774 гривен за месяц. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Согласно сообщению, на втором месте Киевская область, где заработная плата составила 9 481 гривен, а в Днепропетровской области - 9 065 гривен.