10:56 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 миллиардов гривен - СМИ

Пенсионному фонду Украины до конца текущего года может не хватить около 12 миллиардов гривен для выплаты пенсий.

Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 миллиардов гривен - СМИ

Дефицит средств Фонд может погашать за счет займов Госказначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий. Такое мнение в интервью РБК-Украина в понедельник, 30 июля, высказал высокопоставленный чиновник в правительстве, пожелавшего остаться неназванным.

Вместе с тем, по его словам такого не будет, что бы кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопрос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы.

Однако исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова расставила все по местам. Она дала понять премьеру, что не все так просто, как его заверил министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда.

Популизм выходит боком, за "сладкие решения" теперь нужно платить. Рева планировал перекрыть недостачу за счет очередного повышения минимальной зарплаты, но сейчас для этого нет возможности, - пояснил чиновник, добавив, что пока остается перекрывать "дыру" или за счет увеличения дотаций или за счет займов Госказначейства.

В то же время в Министерстве социальной политики риск нехватки средств на пенсионные выплаты не признают, уверяя, что все повышения пенсий и в этом, и в прошлом годах принимались в рамках бюджета Пенсионного фонда.

Напомним, на прошлой неделе Пенсионный фонд после недельной задержки полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Как сообщал УРА-Информ, 25 июля Гройсман заявил, что ситуация с выплатами пенсий должна быть урегулирована до конца недели. Глава правительства возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины.


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