Нацбанк выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным

Заседание состоялось 17 июля. Верховный суд поддержал правовую позицию регулятора в споре с клиентом "ПриватБанка", который просил признать противоправной бездеятельность Нацбанка в том, что он не отнес банк к категории проблемных.

Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба регулятора, Верховный суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года - без изменений.

В частности, суд отметил, что при отсутствии такого критерия, как "систематичность", в НБУ не возникает обязанность относить банк к категории проблемных. В то же время письменное предостережение в связи с непредставлением годовой отчетности в установленный срок является адекватным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд подтвердил обязательства "ПриватБанка" по кредитам рефинансирования от Национального банка Украины.