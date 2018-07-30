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Нацбанк выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным

Национальный банк Украины выиграл суд по непризнанию "ПриватБанка" проблемным.

Нацбанк выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным

Заседание состоялось 17 июля. Верховный суд поддержал правовую позицию регулятора в споре с клиентом "ПриватБанка", который просил признать противоправной бездеятельность Нацбанка в том, что он не отнес банк к категории проблемных.

Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба регулятора, Верховный суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года - без изменений.

В частности, суд отметил, что при отсутствии такого критерия, как "систематичность", в НБУ не возникает обязанность относить банк к категории проблемных. В то же время письменное предостережение в связи с непредставлением годовой отчетности в установленный срок является адекватным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд подтвердил обязательства "ПриватБанка" по кредитам рефинансирования от Национального банка Украины.


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