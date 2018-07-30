Нацбанк на понедельник вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2 676,1506 грн;

100 евро - 3 111,0251 грн;

10 российских рублей - 4,2497 грн.

При этом регулятор установил на 30 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1048.959473;

Серебро - 13.366350;

Платина - 718.435944;

Палладий - 801.034547.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2 665,1412 грн;

100 евро - 3 122,4794 грн;

10 российских рублей - 4,2339 грн.

Как сообща УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.