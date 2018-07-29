Украина продолжает осваивать рынки Евросоюза

"Уже более 10 000 украинских компаний, работающих на европейском рынке", - отметил глава Кабмина.

Таким образом, пишем премьер, в течение пяти месяцев этого года наши предприятия продали продукции в ЕС на 8,2 млрд долларов. Кроме того, за последние полгода страна нарастила экспортные показатели на европейские рынки до показателя в 41 процент от общего уровня национального ВВП.

Напомним, что в первом квартале поставки товаров в Евросоюз осуществляли 8 264 компании, что на 15 процентов больше, чем в I квартале 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.