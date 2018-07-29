17:48 29.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Канада в очередной раз засвидетельствовала полную поддержку Украины

Канада в течение до 2024 года будет предоставлять финансовую помощь Украине в размере 50 млн долларов. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Канада в очередной раз засвидетельствовала полную поддержку Украины

По его словам, канадским парламентом четко был зафиксирован новый пакет помощи Украине. Теперь, ежегодно в течение следующих 5 лет страна будет получать по 50 млн долларов (35 млн - техпомощь, 5 млн - гуманитарная помощь, 10-12 млн - операции в секторе безопасности).

"Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны", - резюмирует Шевченко.

Стоит отметить, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьера Джастина Трюдо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2019 году. 


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