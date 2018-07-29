23:27 29.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Больше всего в Украине платят сотрудникам фармацевтики и сферы ІТ - Минэкономразвития

В июне наибольшую среднюю заработную плату зафиксировали в Донецкой области.

Больше всего в Украине платят сотрудникам фармацевтики и сферы ІТ - Минэкономразвития

Тут люди получали 9 774 гривен за месяц. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, на втором месте Киевская область, где заработная плата составила 9 481 гривен, а в Днепропетровская области - 9 065 гривен.

В целом, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 года составила 9 141 гривен, что в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в прошлом году.

При этом по данным ведомства, больше всего платят в Украине сотрудникам отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ІТ и телекоммуникаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 июля в Государственной службе статистики сообщили, что в Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилось на 13%. Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года выросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9 141 гривен, тогда как в мае она составила 8 725 гривен.


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