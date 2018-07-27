За полгода в Украину перечислили 1,2 миллиардов долларов

В то же время из Украины ушло 140 миллионов долларов. Такие данные в пятницу утром, 27 июля, опубликована пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, в пределах Украины объем переводов составил 69,4 миллиардов гривен.

В НБУ также отметили, что по состоянию на начало июля 2018 года из 37 систем денежных переводов, которые осуществляли деятельность в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам.

Основной объем денежных переводов в пределах Украины осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями-резидентами. При этом 11 таких систем вместе осуществили около 92% всех переводов.

Напомним, в прошлом году объем денежных переводов в Украину посредством систем перевода средств сократился на 4,4% и составил 2,378 миллиардов долларов, из Украины - на 18,8%, до 286 миллионов долларов, тогда как в пределах Украины вырос на 21,4% - до 4,456 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине изменили правила зарубежных денежных переводов. банкам и их клиентам предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.