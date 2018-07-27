В Украине катастрофически снизилась цена на мед

По данным налоговых органов с начала нынешнего года по май было экспортировано 15 000 тонн сладкого украинского золота при средней цене 2,2 доллара за килограмм. Поэтому отечественный пасечник вправе рассчитывать хотя бы на полтора доллара за килограмм, а то и на 1,7 доллара. Ведь прошлогодних переходящих запасов осталось не много, а нынешний сбор меда прогнозируют меньше из-за погодных условий. Поэтому эксперты медового рынка советуют пчеловодам не спешить с реализацией, покупать бочки, закладывать в них продукцию и ждать осени, когда будет справедливая цена.

Самую привлекательную цену на мед для пчеловода можно увидеть лишь на киевских рінках. Там за трехлитровую банку акациевого меда просят 900-950 гривен, а подсолнечного 400-450. Только вряд ли по такой цене он доступен простому украинцу. Именно поэтому наши европейские соседи швейцарцы, австрийцы и немцы потребляют в год по 4 килограмма меда, а мы в 2,5 раза меньше, хотя Украина является третьей в мире по его экспорту.

Как сообщал "УРА-Информ", поставки меда в страны Европы в первом полугодии 2018 г. сократился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составив практически 17 тис.тонн общей стоимостью 37 млн. долларов. В сравнении с таким же периодом 2016 годом прирост составил 12%.