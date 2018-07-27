10:59 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине из-за подорожания сигарет продажи упали на 10%

В течение шести месяцев 2018 года объемы продаж табачных фабрик составили лишь 18 миллиардов сигарет.

В Украине из-за подорожания сигарет продажи упали на 10%

Это на 28% меньше, чем год назад. Вместе с тем из-за роста цен на сигареты после повышения акцизов за первое полугодие рынок табака в Украине упал на 9,9%. Как сообщает в пятницу, 27 июля, Государственная служба статистики, в январе-июне 2018 года в Украине было произведено 34,4 миллиарда сигарет, что на 17,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Вместе с тем продаж табачных фабрик за этот период составили лишь 18 миллиардов сигарет, что на 28% меньше, чем год назад.

В свою очередь член Совета реанимационного пакета реформ Андрей Скипальский отметил, что повышение акцизов на табачные изделия является действенным инструментом уменьшения распространенности курения и сохранения здоровья людей.

Всего с 2008 реализации сигарет в Украине сократилось с 125 миллиардов до 67 миллиардов сигарет. Поэтому для дальнейшей борьбы с табаком необходимо продолжать повышать налоги на сигареты с учетом инфляции и роста доходов населения. Это будет иметь положительный эффект для государства и способствовать выполнению международных обязательств Украины, - уверен он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с первого января 2018 года пачка табачных изделий подорожала в среднем на семь гривен. Таким образом, акцизный налог на сигареты стал основной статьей дополнительного дохода в бюджете текущего года.


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