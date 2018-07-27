В США грозят санкциями странам, которые поддерживают Северный поток-2

США поддерживают транзит газа из России в Европу через Украину. Но сохранится он или нет - будет зависеть от того, заработают ли газопроводы в обход украинской территории.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.
Он предостерег Европу от доминирования России на ее энергетическом рынке, ведь так она станет стратегически уязвимой. А в Москве уже не будет ограничений для дальнейшей агрессии против Украины.
Напомним, Северный поток-2 должен заработать с конца 2019 года. Этот проект активно поддерживает Германия. Против него, кроме США, выступают Польша, страны Балтии, Молдова, Дания и Украина.
Как сообщал "УРА-Информ", правительство Дании может разрешить строительство газопровода Северный поток-2 с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.