В США грозят санкциями странам, которые поддерживают Северный поток-2

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

Он предостерег Европу от доминирования России на ее энергетическом рынке, ведь так она станет стратегически уязвимой. А в Москве уже не будет ограничений для дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, Северный поток-2 должен заработать с конца 2019 года. Этот проект активно поддерживает Германия. Против него, кроме США, выступают Польша, страны Балтии, Молдова, Дания и Украина.

Как сообщал "УРА-Информ", правительство Дании может разрешить строительство газопровода Северный поток-2 с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.