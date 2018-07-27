В ООН пожаловались на нехватку денег

У Организации начинают заканчиваться средства. Об этом в пятницу утром, 27 июля, на брифинге заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь Антониу Гуттериш написал сотрудниками и членам организации о своей озабоченности по этому поводу.

Причиной такой ситуации стали поздние и неоплаченные взносы в бюджет ООН, - пояснил он, добавив, что генеральный секретарь попросил государств-члены организации платить взносы вовремя и в полной мере.

Кроме того, сейчас решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату сотрудников ООН, чтобы "решить ситуацию". При этом Дюжарик подчеркнул, что речь идет не о сокращениях.

Напомним, в марте США сообщили, что больше не будут финансировать ООН в прежнем размере, который составлял около трети всего бюджета организации.

Как сообщал УРА-Информ, США согласовали сокращение бюджета ООН на 285 миллионов долларов.