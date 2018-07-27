05:00 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Чехия увеличили квоту на автоперевозки

Для украинских автоперевозчиков на перевозку как из, так и в Чехии в 2019 году будет увеличена на две тыс. штук. Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Украина и Чехия увеличили квоту на автоперевозки

Данная договоренность была достигнута на заседании украинско-чешской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Так, по результатам переговоров на 2019 год квота разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок будет выглядеть следующим образом:

- 23 тыс. универсальных разрешений (плюс 2 тыс. по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год);

- 2,5 тыс. универсальных/в/из третьих стран (плюс 500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).

Указано, что чешская сторона согласилась либерализовать транзитные перевозки и после разработки механизма либерализации в рамках действующего законодательства обеих стран.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", недавно Верховая Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты, которые должны урегулировать вопрос нерастаможенных авто. Кроме удешевления стоимости растаможки, в документах также говорится и о новых штрафах для владельцев "евроблях". После принятия законопроектов все только и говорили о том, что принятые законы позволят снизить стоимость растаможивания.


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