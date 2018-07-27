Средняя зарплата за год выросла "аж" на целых две тысячи гривен

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По итогам июня средняя зарплата в Украине составила девять тысяч сто гривен, в июне прошлого года она составляла семь тысяч четыреста гривен.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в производстве фармацевтики - 17 тысяч 200 гривен, финансовой и страховой деятельности - 15 тысяч 600 гривен, информации и телекоммуникации - 14 тысяч гривен, госуправления, обороны, соцстраха - 13 тысяч 500 гривен, добывающей промышленности - 12 тысяч 400 гривен, профессиональной, научной и технической деятельности - 11тысяч 700 гривен, производства кокса и продуктов нефтепереработки - 11 тысяч 500 гривен.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году будет составлять почти 13 тысяч гривен.

Как сообщал "УРА-Информ", жители Беларуси в прошлом году получали самые большие зарплаты среди всех стран Содружества Независимых Государств. При этом Беларусь опередила как Украину, так и России в этом показателе.